Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан зізналася, як ставиться до проекту
Як повідомляє Politeka.net, обраниця Михайла Заливако поговорила на тему того, змогла б вона знову прийти на шоу «Холостяк». Дівчина вирішила запитати думку українок з цього приводу.
"Сьогодні у мене запитали, якщо повернути час назад, пішла б я на проект "Холостяк" чи ні? Думаю, моя відповідь очевидна. А вам було б цікаво взяти участь в такому шоу? Знаючи, що треба буде жити 3 місяці з камерами і виставити все особисте на публіку? Але при тому, що можливо, саме на проекті ви зустрінете свою долю", - запитала Ганна Богдан у шанувальників.
У коментарях українки стали обговорювати можливість участі в подібному шоу. Думки з цього приводу розділилися. Не обійшлося і без компліментів для Анни.
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"Я б такого не витримала", "любов потрібно знаходити в реальному житті", "Я дуже рада за вас з Мішею", "О боже... ви шикарна", "Я вас обожнюю!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Анна Богдан влаштувала ефективне тренування з Заливако, надівши вузенькі лосини: фото зі спортзалу.
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