Продюсер Олена Мозгова залишила в мережі щемливе зізнання
Як повідомляє Politeka.net, Олена Мозгова 11 років тому пережила величезну втрату - продюсер втратила батька, українського співака і композитора Миколу Мозгового.
Напередодні річниці з дня смерті Мозгового вона розповіла в Facebook про останній день батька і про те, як він вмирав на її руках.
Вона згадала, як 11 років тому, в липні 2010-го року, приїхала до батьків і жила з ними місяць. Вони весь вільний час проводили разом і довго говорили один з одним. 29 липня Мозгова приготувала батькові його улюблені гречку і котлети з щуки за бабусиним рецептом. А потім чоловік пішов спати і це був останній раз, коли Мозгова бачила батька живим.
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"Він пішов спати, сказав, що втомився і хоче прилягти раніше. А з ранку я почула істеричний крик мами: "Альона, тато вмирає!". Далі все, як в гіршому кошмарі: мама, яка відчайдушно намагалася його врятувати і завести дихання і серце, потім "швидка" з розрядами і уколами, крики, плач, істерики..."- згадала Мозгова.
За словами продюсера, її батько помер у неї на руках. Вона буквально чула його останній подих.
"Він помер на моїх руках, я чула, як він видихнув і пішов у кращий світ", - поділилася спогадами Мозгова.
Нагадаэмо, Олена Мозгова бореться з хворобою, оніміла половина обличчя.
Як повідомляла Politeka, трапилась біда з екс-дружиною Пономарьова Мозговою, терміново знадобилася допомога медиків.
Також Politeka писала, що Мозгова жорстко відповіла Пономарьову на одкровення про її зраду.