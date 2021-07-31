Одинока Ксенія Мішина звернулася до своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Мішина нещодавно приголомшила шанувальників неприємною новиною - вона розірвала стосунки з обранцем і переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.

Сценарист "Кварталу 95" приступив до улюбленої роботи і відправився до Києва, а Ксенія почала активно зніматися в нових фільмах і серіалах. На своїй сторінці в Instagram втомлена Мішина записала невелике відео.

Знаменитість, лежачи в ліжку, заявила, що дуже втомилася після насичених зйомок і просто мріє зняти цей стрес. Для цього знаменита актриса медитує.

"Ви навіть не уявляєте, як я сьогодні втомилася. Сказати, що в мене сьогодні був важкий знімальний майданчик, то ні. Просто бувають ось такі дні, коли ти вижатий, мов лимон. Зараз піду медитувати та спати", - сказала Мішина.

Крім того, вона розповіла, що частенько читає коментарі під постами українських знаменитостей.

"Іноді я можу, коли в мене є час, посидіти та почитати коментарі під постами знаменитостей. І зрозуміла, що є дві категорії людей: одні - ніколи не дозволять собі писати бридоту, а є зле кодло, яким все життя потрібно сидіти в кабінетах психотерапевтів", - заявила Мішина.

Варто відзначити, що тепер знаменитість в соціальних мережах спілкується українською мовою. Ймовірно, все через те, що серіали які будуть зніматися тільки українською і актриса готується до зйомок.

Нагадаємо, що Мішина після розриву з Еллертом обурила українців зізнанням про українську мову.

Як Politeka писала, що сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова.

Також Politeka повідомляла, що фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко нагрянув на нові зйомки з Мішиною.