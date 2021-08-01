Архівне фото Дана Балана в компанії колег порадувало шанувальників артиста
Популярний артист Дан Балан припинив вести соціальну мережу ще кілька місяців тому, щоб приділити увагу собі і своїй кар'єрі. При цьому артист не дає інтерв'ю і на публіці його вже давно не бачили.
Самі ж фанати артиста, щоб підігрівати інтерес до його кар'єри, творчості та особистого життя нерідко публікують архівні фото зі співаком. Наприклад, один з таких кадрів порадував мережу простотою і Підігрів чергові чутки про стосунки артиста.
Оскільки Дан жодного разу не заявляв публічно про свої стосунки, фанати самі будують здогади. Під "приціл" вже не раз потрапляла колега Дана, одна з дівчат танцювальної підтримки, яка часто з ним виступає. Не обійшлося без згадки Тіни Кароль, з який співакові приписували роман:
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"Я їх обожнюю, коли вони разом, дуже красива пара, любові вам; WoW ! Super !; danbalan тобі дуже йдуть блондинки; як ти не розбірливий в людях; треба жити в ногу з часом і по імені визначати хто є хто вже стільки написано і перезнято; раніше були слова про тіні, тепер тиша».
Нагадавши, Дана Балана підловили з ефектною блондинкою на острові Корсика: "не єдиною Тіною...".
Як повідомляла Politeka, Кароль викликала фурор на вечірці, з'явившись в прозорих штанях: ефектні кадри.
Також Politeka писала, що Дан Балан довів фанаток до екстазу живим співом, з'явилося відео:"я балдію".