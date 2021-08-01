Популярна українська актриса Анна Саліванчук поділилася порадою, як справлятися зі стресом

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська акторка. Також вона є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з передплатниками життєвими порадами.

Цього разу Анна поділилася новою серією фото. На знімках Анна в сірому костюмі, який складається з топа з довгими рукавами і спідниці. Костюм відмінно підкреслює ідеальну фігуру актриси. Свій образ вона доповнила зеленою кепкою.

Анна поділилася зі своїми шанувальниками, як же вона справляється зі стресом: "зараз про стрес так багато пишуть. Це дійсно бич суспільства. Стрес переслідує нас постійно. Більш того, він став для нас нормою.

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Коли все добре, ми навіть себе трохи не комфортно відчуваємо: "а де підступ?"...Для початку важливо прояснити один важливий момент: стрес — не повністю негативне явище. Ми не те що не можемо себе цілком від нього убезпечити — нам не варто цього робити.

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Адже без стресу люди ніколи не покидали б зону комфорту, а те, що ми можемо свідомо змінюватися і адаптуватися до нових умов, стресів, дає нам еволюційну перевагу як виду і як особистостям.

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З цього всього я роблю такий висновок.

Постійний стрес - погано. Організму потрібен як мінімум відпочинок від напруги. Але зовсім позбавлятися від нього не потрібно. Адже по суті стрес-двигун нашого прогресу. Ми шукаємо шляхи вирішення проблеми, починаємо думати швидше. Це завжди тягне за собою вихід із зони комфорту і новий рівень сприйняття".

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