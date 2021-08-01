Популярна українська актриса Анна Саліванчук поділилася порадою, як справлятися зі стресом

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська акторка. Також вона є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з передплатниками життєвими порадами.

Цього разу Анна поділилася новою серією фото. На знімках Анна в сірому костюмі, який складається з топа з довгими рукавами і спідниці. Костюм відмінно підкреслює ідеальну фігуру актриси. Свій образ вона доповнила зеленою кепкою.

Анна поділилася зі своїми шанувальниками, як же вона справляється зі стресом: "зараз про стрес так багато пишуть. Це дійсно бич суспільства. Стрес переслідує нас постійно. Більш того, він став для нас нормою.

Коли все добре, ми навіть себе трохи не комфортно відчуваємо: "а де підступ?"...Для початку важливо прояснити один важливий момент: стрес — не повністю негативне явище. Ми не те що не можемо себе цілком від нього убезпечити — нам не варто цього робити.

Адже без стресу люди ніколи не покидали б зону комфорту, а те, що ми можемо свідомо змінюватися і адаптуватися до нових умов, стресів, дає нам еволюційну перевагу як виду і як особистостям.

З цього всього я роблю такий висновок.
Постійний стрес - погано. Організму потрібен як мінімум відпочинок від напруги. Але зовсім позбавлятися від нього не потрібно. Адже по суті стрес-двигун нашого прогресу. Ми шукаємо шляхи вирішення проблеми, починаємо думати швидше. Це завжди тягне за собою вихід із зони комфорту і новий рівень сприйняття".

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