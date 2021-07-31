"Так весело я ще не готувала"

Відома українська танцівниця і переможниця одного з сезонів шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова з'явилася на іншій популярній українській передачі

Як відомо, раніше Гвоздьова зізналася, що не планує повертатися на «Танці». За словами хореографа, на даному етапі кар'єри вона бачить себе на шоу тільки в якості судді, але не однієї з учасниць. Замість цього Ілона вирішила спробувати себе в інших проектах.

Відповідний шанс для неї вже з'явився: зірка взяла участь у зйомках популярного шоу «Майстер Шеф». Про це Гвоздьова розповіла у своєму Instagram, пише Politeka.net.

"Вже завтра дивіться на СТБ неймовірно смішний і вибуховий випуск Майстер Шеф "Селебріті". Так весело я ще ніколи не готувала на кухні, а поки чекаю ваші ставки! Ми пройшли. У нас було дві команди «Кішки» проти «Собак». Як думаєте, чия команда виграла і хто з нас вразив Ектора своєю стравою?", - написала зірка.

Вона також поділилася фотографіями зі знімального майданчика, де позувала одна і в оточенні інших зірок.

Шанувальники Ілони тут же відреагували на її пост.

"Дівчата виграють! Я за вас!", "Ну через Кензова і дивитися не хочеться... Вже він неприємний", "Думаю, перемога за вами! Кішечки виграють", "Думаю Ектор вбив би за розпущене волосся на кухні», - пишуть люди.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, у "Майстер Шеф" познущалися над Джамалою, Коляденко та іншими зірками.

Також Politeka писала, що Гвоздьова чесно відповіла, чому більше не вийде на паркет "Танців з зірками" і що з нею буде.