Співак Олег Кензов здивував поведінкою на своєму ж концерті

Днями артист виступив у Бердянську. Олег Кензв дозволяв собі нецензурну лексику, жонглював мікрофоном і лежав на сцені. У глядачів закралася підозра, що артист був нетверезий. Відео концерту показали на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

Користувачі Мережі були приголомшені побаченим.

"Прояв справжньої особистості. Не повага до своєї роботи, і до своєї аудиторії. Думаю, тепер багато змінять до нього своє ставлення" « "зірка зазирнула»," такі витівки ще раз доводять, що ті жінки, які обумовлювали його в побитті говорять правду. Бо воно не нормальне», «теж мені, співак, одну пісню заспівав, і дозволяє собі таке", " подобаються його пісні і голос. Але шкода, що людина себе так проявляє", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, після Бердянська Кензов виступив у Кирилівці. Шанувальники артиста активно діляться кадрами виступу в соцмережах.

Схоже, всі залишилися задоволені.

Водночас в мережі відзначили, що Кензов виглядав втомленим.

Нагадаємо, Кензов з розмахом відгуляв "весілля" з переможницею "Холостяка" Ульянової: "у стилі а-ля Сердючка"

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" після пишного "весілля" з Олегом Кензовим зізналася в проблемах: "постійно плачу"

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова розкрила правду про стосунки з Олегом Кензовим: "у нас з ним..."