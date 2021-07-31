Співак Олег Кензов здивував поведінкою на своєму ж концерті
Днями артист виступив у Бердянську. Олег Кензв дозволяв собі нецензурну лексику, жонглював мікрофоном і лежав на сцені. У глядачів закралася підозра, що артист був нетверезий. Відео концерту показали на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.
Користувачі Мережі були приголомшені побаченим.
"Прояв справжньої особистості. Не повага до своєї роботи, і до своєї аудиторії. Думаю, тепер багато змінять до нього своє ставлення" « "зірка зазирнула»," такі витівки ще раз доводять, що ті жінки, які обумовлювали його в побитті говорять правду. Бо воно не нормальне», «теж мені, співак, одну пісню заспівав, і дозволяє собі таке", " подобаються його пісні і голос. Але шкода, що людина себе так проявляє", - пишуть в коментарях.
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Зазначимо, після Бердянська Кензов виступив у Кирилівці. Шанувальники артиста активно діляться кадрами виступу в соцмережах.
Схоже, всі залишилися задоволені.
Водночас в мережі відзначили, що Кензов виглядав втомленим.
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