Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала новий подарунок від коханого Бена Аффлека
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек стали постійно з'являтися на публіці після того, як офіційно заявили про свої стосунки. Тепер пара відвідує модні ресторани, влаштовує прогулянки на узбережжі і дивує образами на побаченнях ввечері.
Не так давно Лопес покрасувалася на камеру черговим подарунком.
Від коханого вона отримала в подарунок дорогоцінний кулон, який одягла для виходу в світ в останній раз пару днів тому. У білому маленькому платті, акуратною капелюшку і в спеціальній масці Лопес справила враження на фанатів.
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"Один з подарунків Бена на шиї Джен" - сказано в підписі до кадрів.
Ось як реагують в мережі:
"Позначив😂; Хороший, але вона чекала кільце🤌 🏼; як круто, коли є любов; роблять все, щоб довести свої відносини; фігура🔥; так вона то від одного носить подарунки то від іншого😂».
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".
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