Відома українська телеведуча Лідія Таран поскаржилася на складнощі фотосесій на пляжі, показавши себе в купальнику

Зірка телеканалу "1+1" як і багато українців намагається влітку якомога більше часу провести на морі. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведуча показала, як складно буває зробити привабливі фото на відпочинку.

"Океану абсолютно все одно, чи можеш ти втягнути живіт після всіх буланжері, і закриває вітер твоє обличчя волоссям ... всім, кому вдається знятися на пляжі інстаграмно красиво-мій величезний респект, тому що ми з малою півдня знімали, крутити, а вийшло ось це. Ну є ще фото в стрибку, але його взагалі показувати страшно", - написала Таран під своїми новими знімками.

На фото ведуча в роздільному купальнику в смужку позує на пляжі, демонструючи свою фігуру і волосся, з якими грає вітер.

Підписники Лідії не змогли пройти повз її поста.

"Зате ви така справжня і проста, і фотки такі милі і красиві, без витівок, молодець, обожнюю вас", "така сонячна красуня", "головне, що все природне", "на цих фото все прекрасно Лідія прям на русалку схожі", "така красива. Схудла начебто", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "1 + 1" Таран показала, якою рослою красунею стала її дочка від Доманського.

Як повідомляла Politeka, зірка "1 + 1" Лідія Таран в блакитному топі вразила кадрами на природі.

Також Politeka писала, що зірка 1 + 1 Лідія Таран вразила кадрами з дочкою, заговоривши про заповіт.