Ось такий ось когнітивний дисонанс

Екс-солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос

Як пише Politeka.net, артистка, яка тільки недавно веселилася на вечірці в Каннах, поділилася своїми враженнями від відпочинку на грецькому острові Міконос в новому пості в своєму Instagram.

"Міконос - це найкрасивіші заходи, неповторна атмосфера, енергія радості і єднання, танці до упаду, музика до мурашок, кращі діджеї, смачна їжа, стильні люди і найяскравіші емоції... Міконос – це жахливий сервіс, постійний вітер, пісок у роті, очах і вухах😂, повна відсутність зелені і красивих пейзажів, черги скрізь, нечуваний цінник. І, так, кожен побачить тут своє і відвезе теж своє", - розповіла вона.

Дімопулос зазначила, що перше враження було жахливим, але потім

"Ось такий ось когнітивний дисонанс", - резюмувала вона.

Одкровення Санта супроводила своїм фото, на якому відображена в ефектній довгій сукні на тлі вражаючого пейзажу.

"Зате яке плаття неймовірно красиве", "красуня", "Кайф", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос насолодилася відпочинком у сукні без ліфа.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос після звернення до лікаря вразила одкровенням про здоров'я і кадром з донькою.

Також Politeka писала, що переможниця" Танців з зірками " Дімопулос показала дітей, яких вивезла з України.