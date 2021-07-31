Відео з одкровеннями Алли Пугачової з'явилися в мережі

Примадонна, хоч і має сторінку в Instagram, але рідко радує шанувальників новим контентом. А ось присвячені знаменитій співачці фан-спільноти регулярно публікують фото і відео, повідомляє Politeka.net.

На одній з таких сторінок з'явилося архівне відео, в якому ще молода співачка поділилася своїм одкровенням.

«У мене взагалі таке відчуття, що за мною весь час спостерігають. Божевільна. Все, це вже манія. Знаю ж, що нікого немає. Лежу у ванній. Ну що ще? Ні. Я так лежу? Що якщо раптом хтось зайде, Я красиво лежу. Не можу вже по-іншому. Але ніхто не заходить", - говорила Пугачова.

Ролик розчулили користувачів мережі.

"Так по-жіночому в кінці..)) 👍❤️Я теж йду в магазин біля будинку, раптом я зустріч когось, кого 10 або 20 років не бачила ... треба бути завжди красивою!))) Це просто поведінка Справжньої Жінки», "вона солодка", - пишуть в коментарях.

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