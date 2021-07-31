Чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином

Як пише Politeka.net, кумедним кадром актор і телеведучий поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Як відомо Юрій і Катя одружилися в 2017 році. У пари вже є син Іван, якому зараз чотири роки. А зараз сімейство чекає поповнення, адже Осадча знову вагітна.

На новому фото, яке шоумен показав в сторіс свого Instagram. Вони з сином зобразили вагітну Осадчу.

На знімку відображено, як Ваня засунув голову під футболку татові. Виглядати. Как-будто у нього утворився круглий животик.

"Граємося в маму", - підписав фото артист.

Відзначимо, свою вагітність Осадча приховувала до останнього, і оголосила про цікаве положення, коли його було вже ніяк не приховати. Стать майбутнього малюка зіркові батьки поки не розкривають.

Незважаючи на вагітність телеведуча продовжує активно працювати і знімати своє шоу «Світське життя».

Нагадаємо, Горбунов пожартував над вагітною Осадчою, яка притулилася до нього в море.

Як Politeka писала, що Горбунов з вагітною Осадчою покинули Україну, прихопивши з собою сина.

Також Politeka повідомляла, що вагітна Осадча і Горбунов несподівано покинули Україну.