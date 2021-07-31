Чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином
Як пише Politeka.net, кумедним кадром актор і телеведучий поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
Як відомо Юрій і Катя одружилися в 2017 році. У пари вже є син Іван, якому зараз чотири роки. А зараз сімейство чекає поповнення, адже Осадча знову вагітна.
На новому фото, яке шоумен показав в сторіс свого Instagram. Вони з сином зобразили вагітну Осадчу.
На знімку відображено, як Ваня засунув голову під футболку татові. Виглядати. Как-будто у нього утворився круглий животик.
Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"
Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру: "Мій неймовірний..."
"Перша дівчина Олега Винника": до учасника "Голосу країни" Ломакіна нагрянули непрохані гості
Горе прийшло в сім'ю відомого українського режисера, в Мережі хвиля скорботи: "Немає сил сказати прощай..."
48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї"
"Граємося в маму", - підписав фото артист.
Відзначимо, свою вагітність Осадча приховувала до останнього, і оголосила про цікаве положення, коли його було вже ніяк не приховати. Стать майбутнього малюка зіркові батьки поки не розкривають.
Незважаючи на вагітність телеведуча продовжує активно працювати і знімати своє шоу «Світське життя».
Нагадаємо, Горбунов пожартував над вагітною Осадчою, яка притулилася до нього в море.
Як Politeka писала, що Горбунов з вагітною Осадчою покинули Україну, прихопивши з собою сина.
Також Politeka повідомляла, що вагітна Осадча і Горбунов несподівано покинули Україну.