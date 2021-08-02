Актриса Ксенія Мішина показала, як закінчуються її зйомки

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Через кілька тижнів після розставання з Олександром Еллертом Мішина повернулася до роботи - вона візьме участь у проекті "Україна має талант". Ксенія стане однією з суддів проекту, а компанію їй складуть телеведучий Сергій Притула і хореограф Євген Кот.

Зйомки не тільки в цьому проекті у Мішиної зараз йдуть повним ходом і часом затягуються навіть до пізнього вечора.

"Найбільше мені зараз хочеться в ліжко, смачного сніданку, тому що його у мене ще не було", - розповіла актриса.

"Ох, якби ви знали, як я сьогодні напилася... Веганского шампанського. А це режисер. Ви колись бачили таких молодих режисерів?",- поділилася актриса.

Варто відзначити, що Ксенія Мішина під час проекту "Холостячка" неодноразово висловлювала свою думку щодо алкогольних напоїв. Знаменитість стверджувала, що не вживає алкоголь і не переносить запах спиртного від оточуючих. Тому вибір і припав на шампанське для вегетаріанців.



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