Старша дочка Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна показала ідеальну фігуру
Як пише Politeka.net, старша дочка Ольги Сумської від шлюбу з Євгеном Паперним Антоніна зараз живе в Росії. Жінка одружилася з відомим російським актором Володимиром Ягличем та переїхала до чоловіка. Пара виховує двох дітей – дочку та сина.
Зауважимо, що 31-річна Антоніна Паперна – затребувана акторка, однак зараз жінка у декреті, адже минулого року народила другу дитину. Тоня активно веде свою сторінку в Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими фото та відео.
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Так, нещодавно зірка виклала в мережу красиве фото біля басейну, на якому позує в рожевому купальнику-бікіні без макіяжу. Очевидно, красуна вирушила на відпочинок, вона сидить на дерев’яних шезлонгах біля басейну, зачісує волосся та посміхається. Попри народження двох дітей, фігура Антоніни Паперної – ідеальна й вона це вміло підкреслює.
Раніше Politeka писала, що Паперна показала онуку Ольги Сумської на відпочинку: "Мальдіви знайдено...".
Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської похвалилася розкішною шевелюрою: "Тоня, з кожним днем гарнішаєте".
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ольги Сумської вразила розміром декольте в майці на тонких бретельках: "Ось це кулі".