Українська модель Таня Брик, тріумфатор "Супер Топ-модель по-українськи", поділилася секретом плоского і красивого живота
Нещодавно красуня завела свій б'юті-блог, в якому ділиться з передплатниками своїми секретами краси та догляду за собою. На цей раз дівчина вирішила розповісти про те, як домогтися ідеально плоского живота. Відео тренувань Тетяна виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Ну що ж, друзі! Ловіть мій ТОП 5 вправ для КРАСИВОГО ЖИВОТИКА!
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3 кола (1круг це все вправи), між вправами 10-15 сек перерви, між колами 1 хвилина.
1) 12-15 повторень
2) 12-15 повторень на сторону
3) 15-20 повторень
4) 10-15 на сторону
5) 15-20 на сторону», - розповіла Брик, піднявши майку і приспустивши штани.
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Будемо сподіватися, що Таня Брик і далі буде радувати шанувальників корисними порадами та рекомендаціями в області краси, тому що фанати пишуть в коментарях: "Це те, що потрібно в розпал літа і сезон купальників".
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