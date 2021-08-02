Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі засвітилася на прогулянці в незвичайному вбранні
Вчора 46-річна Анджеліна Джолі заінтригувала образом під час прогулянки у Венеції. Артистка була помічена під час поїздки в ресторан. Як відомо, зараз зірка вирушила в тур по Європі, минулого тижня вона побувала в Парижі.
Джолі зі своїми дітьми зупинилися в готелі Cipriani, де її вже не раз помічали фанати. На прогулянку артистка вийшла в срібній сукні-балахоні з V-подібним вирізом. Свій образ вона доповнила чорною сумкою і шкіряними босоніжками від Chanel.
"Вже не перший раз актрису помічають під час водних прогулянок у Венеції в компанії незнайомця і 15-річної дочки Шайло 😎 💯 Для міні-круїзу зірка приміряла ефектне Довге плаття з металевим блиском у фірмовому стилі Luxe purism, яке стало справжнім хітом зоряної стрітстайл-хроніки 🙌» - сказано в підписі до посту в Instagram.
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Користувачі також відповіли:
"Шайло називала себе Джеком?; Ну епт!!! Я тільки з Венеції вирвалася; яка ж вона красива🔥 🔥; погляд Божевільний, як зазвичай🔥; які платтячко😍% ну з сукнею погарячкували на рахунок ефектно».
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