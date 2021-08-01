Українська співачка Тоня Матвієнко від задушливої спеки рятується в басейні
Як пише Politeka.net , дочка народної артистки України Ніни Матвієнко Антоніна любить ділитися з фанатами яскравими знімками в своєму Instagram.
На вихідних, які видалися дуже спекотними, 40-річна співачка вирішила розслабиться і поплавати басейні.
Як відомо, артистка виглядає молодше свого віку, і в цьому їй допомагають тренування і спеціальне харчування.
Так, Тоня вирішила показати, якими вкусняшками балує себе після запливу в басейні.
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На фото блондинка позує з тарілкою величезних креветок.
"Ку-ку, а ви де в неділю?",- звернулася вона до фоловерів.
У коментарі прийшов її чоловік Арсен Мірзоян, який побажав співачці смачного.
Раніше Тоня Матвієнко розповідала своїм фанатам, які страви обожнює.
На думку Матвієнка, за свіжий вигляд і молодість відповідають насамперед каші. Красуня обожнює гречку, вважаючи її дуже корисною, адже в цій каші багато клітковини, білка і заліза. Ще гречка допомагає в підвищенні рівня гемоглобіну.
Нагадаємо, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала дочок-принцес:»які гарні, немає слів".
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