Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала кадри зі своїм коханим, а також батьками під час подорожі Європою

Як пише Politeka.net, черговими цікавими красуня поділилася в нових сторіс Instagram.

Відомо, що 20-річна спадкоємиця народної артистки України навчається і живе в США, а також зустрічається з бізнесменом Денисом Жадановим.

Парочка поки не робить ніяких гучних заяв про заручини і весілля, обмежившись спільними фотознімками під час дозвілля і подорожей.

Так, зовсім недавно Соня розповіла, що вони вирушила в подорож по Італії. Модель зі своїм обранцем і батьками зараз гуляють вулицями Флоренції.

На одному зі знімків дівчина ніжно обіймає Дениса перед тим, як вибрати щось смачненьке. А на другому і третьому фото Соня позує зі своїми батьками: з батьком Русланом (син співачки Софії Ротару) і мамою Світланою.

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