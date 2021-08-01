Колишня солістка дуету " НеАнгели» Вікторія Смеюха від задушливої спеки рятується прогулянками на яхті
Як пише Politeka.net, спекотний знімок відома виконавиця виклала у себе в Instagram.
Яскрава брюнетка після розпаду групи не втратила свою популярність. Вікторія має величезну аудиторію шанувальників, з якими активно ділиться різними фотографіями. Красуні є, що показати-вона володарка бездоганної фігури. Довгі стрункі ноги, пружний живіт і бюст – все це дуже подобається її фанатам.
Цього разу зірка показала, як проводить час на вихідних. Вона влаштувала прогулянку на яхті по Дніпру, а також продемонструвала розкішне засмагле тіло в червоному злитому купальнику, пікантно розстебнувши змійку на бюсті.
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У підписі до публікації Вікторія Смеюха не вказала, з ким проводить час, обмежившись фразою «Капітан Вікторія».
Фанати висловили своє захоплення зіркою і похвалили її зовнішній вигляд.
"Чудова співачка, хороша фігура, ніяких понтів",
"Ну Нептун постривай",
"В повний вперед капітан Вікторія!!!!",
"Красотища", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха посвітила стрункими ніжками в міні-шортах і дала пораду українцям.
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