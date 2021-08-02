Популярна співачка Настя Каменських знову вирушила на море і показала фігуру у всій красі, а обличчя без макіяжу
Як пише Politeka.net, поп-діва не приховує, що стежить за фігурою, адже раніше вона володіла пишними формами, але знайшла сили, щоб схуднути. Тепер співачка намагається підтримувати себе у формі. Навіть після весілля з Потапом вона не перестала ділиться особистими кадрами і часом знімається в досить відвертому вигляді.
Днями Каменських оголосила, що у неї почалася відпустка і відправилася в чергову подорож на море.
Але для того, щоб розбурхати шанувальників, співачка опублікувала не одне, а цілих три фотознімки в модному бікіні з паєтками.
Настя оголила округлі стегна. Вона постала без макіяжу, а волосся розпустила. Зірка засвітила свої принади.
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"Ну понеслася перша партія фоточок️ ️ у нас тут виникла суперечка яка фотка краще! А ви що думаєте? 1,2 або 3я?
P. S. бекстейдж можна побачити в сторіз», - підписала артистка.
Фанати оцінили модний купальник співачки і її спокусливу фігуру, а також побажали їй гарного відпочинку.
"Дуже красиво і естетично👏",
"Такі емоції",
"Надзвичайно", - пишуть в мережі.
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