Популярна співачка Настя Каменських знову вирушила на море і показала фігуру у всій красі, а обличчя без макіяжу

Як пише Politeka.net, поп-діва не приховує, що стежить за фігурою, адже раніше вона володіла пишними формами, але знайшла сили, щоб схуднути. Тепер співачка намагається підтримувати себе у формі. Навіть після весілля з Потапом вона не перестала ділиться особистими кадрами і часом знімається в досить відвертому вигляді.

Днями Каменських оголосила, що у неї почалася відпустка і відправилася в чергову подорож на море.

Але для того, щоб розбурхати шанувальників, співачка опублікувала не одне, а цілих три фотознімки в модному бікіні з паєтками.

Настя оголила округлі стегна. Вона постала без макіяжу, а волосся розпустила. Зірка засвітила свої принади.

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"Ну понеслася перша партія фоточок️ ️ у нас тут виникла суперечка яка фотка краще! А ви що думаєте? 1,2 або 3я?
P. S. бекстейдж можна побачити в сторіз», - підписала артистка.

Фанати оцінили модний купальник співачки і її спокусливу фігуру, а також побажали їй гарного відпочинку.

"Дуже красиво і естетично👏",

"Такі емоції",

"Надзвичайно", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що засмагла Каменських в купальнику розповіла, чим вирішила себе побалувати

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