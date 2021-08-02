Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася кадрами з гримерки перед черговою роботою

Відома українська актриса Ольга Сумська в свої 54 роки не перестає радувати шанувальників контентом – зірка часто публікує фото і відео, розповідає про своє життя і дивує перетвореннями. Оскільки артистка зараз почала часто виступати на сцені, на її сторінці в Instagram з'явилося багато кадрів з гримерки.

Цей раз не був винятком, Ольга спочатку показала, як збирається до чергового виступу і як буде блищати, а після заінтригувала бесідою з колегою. Разом з давнім знайомим актором Дмитром Вівчарюком, який також раніше пробував себе в якості зірки Е-фактора, Сумська вирішила заспівати.

Після того, як артисти підспівували один одному, Дмитро засміявся і обійняв артистку, здивувавши її вчинку. Згадавши чоловіка, Ольга жартівливо обурився:

"Віталька, ти бачив?» - сказала Сумська, подивившись у дзеркало. Атмосфера між виходом на сцену, схожа, у артистів стоїть виключно дружня і позитивна.

Раніше Politeka писала, що Сумська в купальнику показала, як Борисюку з нею пощастило: "Роксолана розійшлася".

Нагадаємо, що стихія вдарила по 13 областях України: знеструмлено сотні населених пунктів.

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Сумської Віталій Борисюк, вийшовши на сцену, показав, кого втратив "Голос країни": "Заслужений...".