Зірка української збірної з футболу Олександр Зінченко та його дружина, журналістка Влада Седан вперше стали батьками

24-річний новоспечений татусь опублікував зворушливий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вперше показав новонароджену доньку, передає Politeka.net.

"Рідна, дякую тобі ❤ ️ 🙏 @v. lada_sedan Ви - моє життя! 01.08.2021", - з любов'ю і вдячністю звернувся спортсмен до дружини й малятка.

На знімку дружина Зінченка лежить на кушетці з дитиною на грудях і тримає в руках телефон, розмовляючи по відеозв'язку з чоловіком. При цьому можна розгледіти, що Олександр не стримав сліз радості. Як назвали дівчинку, поки невідомо.

Тепер пара приймає привітання:

"Це неймовірне щастя!!! Здоров'я і любові вашій прекрасній родині ❤ ️ ❤️❤️"

"Назвіть дівчинку Зіною. Буде дуже мило 👶"

" Ви великі молодці 😘 🍭 👍 люблю вас майстри 👏 😍 Здоров'я і щастя цьому чуду ❤"

Про те, що в родині скоро буде поповнення, стало відомо на початку літа. Шанувальники пари ще до цього підозрювали, що Влада при надії, так як журналістка стала з'являтися в світі в об'ємних нарядах.

Зінченко опублікував атмосферне фото з дружиною, обійнявши її за кругленький животик і підписав "Мій світ".

Зазначимо, Олександр і Влада одружилися в березні минулого року в українському посольстві в Британії. Весілля відбулося в серпні 2020 під Києвом.

Нагадаємо, вагітна дружина зірки збірної Зінченко захопила фотосесією в прозорому вбранні

Як повідомляла Politeka, Зінченко зворушив відео з вагітною дружиною після матчу зі Швецією: "я завжди з тобою"

Також Politeka писала, вагітні Осадча, мама і дружина Зінченка помірялися розмірами животиків: "навіщо роздягатися..."