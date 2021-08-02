Зірка української збірної з футболу Олександр Зінченко та його дружина, журналістка Влада Седан вперше стали батьками
24-річний новоспечений татусь опублікував зворушливий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вперше показав новонароджену доньку, передає Politeka.net.
"Рідна, дякую тобі ❤ ️ 🙏 @v. lada_sedan Ви - моє життя! 01.08.2021", - з любов'ю і вдячністю звернувся спортсмен до дружини й малятка.
На знімку дружина Зінченка лежить на кушетці з дитиною на грудях і тримає в руках телефон, розмовляючи по відеозв'язку з чоловіком. При цьому можна розгледіти, що Олександр не стримав сліз радості. Як назвали дівчинку, поки невідомо.
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Тепер пара приймає привітання:
"Це неймовірне щастя!!! Здоров'я і любові вашій прекрасній родині ❤ ️ ❤️❤️"
"Назвіть дівчинку Зіною. Буде дуже мило 👶"
Про те, що в родині скоро буде поповнення, стало відомо на початку літа. Шанувальники пари ще до цього підозрювали, що Влада при надії, так як журналістка стала з'являтися в світі в об'ємних нарядах.
Зінченко опублікував атмосферне фото з дружиною, обійнявши її за кругленький животик і підписав "Мій світ".
Зазначимо, Олександр і Влада одружилися в березні минулого року в українському посольстві в Британії. Весілля відбулося в серпні 2020 під Києвом.
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