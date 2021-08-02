Переможець проекту "МастерШеф-8" Іван Міланович зав'язав з кулінарією і кардинально змінив своє життя

По завершенні шоу Міланович давав безліч майстер-класів по всій країні і відкрив свою кулінарну онлайн-школу. Однак зараз Іван повністю присвятив себе духовним практикам. До того ж живе він зараз на дві країни - Україна та Індонезія (Балі). Подробицями він поділився в Інтерв'ю "КП в Україні".

"Я розумію, що на сьогоднішній день це не для мене. З тих пір як я закрив кулінарну школу, жодного разу не пішов працювати на кухню. Це вже завершена історія в моєму житті", - розповів Міланович.

Зараз він став коуч-тренером з медитації.

Іван Міланович зазначає, що це не було миттєвим рішенням. Він до цього йшов протягом років восьми, хоча і не говорив про це.

«Я почав отримувати багато відгуків, що в мою кулінарну школу люди приходять не за готуванням, а отримати заряд позитиву, розрядки. Були історії, що хтось видерся з абсолютно депресивних станів, у когось пройшли панічні атаки і т.д. і в той момент я став переосмислювати те, що я роблю»,-розповів переможець «МастерШефа».

Також він зазначив, що протягом трьох років він провів близько 200 майстер-класів, на яких завжди був аншлаг, інтерес до нього не згасав.

"Я усвідомив, що займаюся не кулінарією, а чимось більшим. Я пішов у вивчення себе, медитації, духовного зростання. Відповідно, почав це все далі транслювати і передавати людям. І ось це набуло того вигляду, який є на сьогоднішній день», - поділився Іван Міланович.

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