Переможець проекту "МастерШеф-8" поділився подробицями свого роману з учасницею "Холостяка" Олею Толстих

Про це він розповів в інтерв'ю "КП в Україні".

Іван Міланович зізнався, що дівчина навіть втратила роботу через ці стосунки.

"Оля на той момент була адміністратором на "МастерШеф". Мало того, її звільнили з каналу, як тільки дізналися, що у нас щось накльовується. У цій історії канал нам вставляв палиці в колеса", - розповів він.

Міланович стверджує, що їхні почуття були справжніми, і ні в якому разі, не піаром, але вони просто вичерпалися.

"Ми жили більше двох років разом. Роки півтора тому ці відносини просто підійшли до логічного завершення... У якийсь момент я втік в одну сторону, Оля - в іншу. Ми зрозуміли, що далі якоїсь взаємодії бути не може", - розповів він.

Іван Міланович додав, що його розставання з Олею Толстих було мирним. Вони все пояснили один одному і залишилися друзями.

Зараз переможець "МастерШеф" не перебуває в любовних відносини, відзначаючи, що сам прийняв таке рішення.

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