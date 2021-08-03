У мережі показали українських зірок зі своїми сестрами

1 серпня відзначали день сестер. З цього приводу на сторінці «Зіркового шляху» зробили добірку фото українських артистів з їх сестрами, порадувавши шанувальників.

Виявилося, що багато хто навіть не здогадувалися про те, що деяких зірок є сестри.

Дмитро Комаров з сестрою Ангеліною.

"Красива у Дмитра сестра", - захопилися в мережі.

Актриса Дарина Петрожицька з сестрою Анастасією Гончар.

Телеведучий Руслан Сенічкін з сестрами Ганною і Тетяною.

Джамала та її старша сестра Евеліна.

Актриса і телеведуча Любміла Барбір з сестрою Анною.

Актриси Ольга та Наталія сумські.

Телеведуча Маша Єфросиніна та її сестра Єлизавета Ющенко.

Учасниці дуету "Алібі" Анна і Ангеліна Завальські.

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