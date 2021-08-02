Телеведуча Леся Нікітюк зважилася на оригінальні експерименти із зовнішністю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію фото, на яких в спеціальній програмі приробила собі різні зачіски. Одна з зачісок була скопійована з образу Ані Лорак. Також красуня позувала з кучерявим волоссям і з короткою стрижкою.

"Збираюся в клуб, не знаю, яку зачіску краще зробити.. допоможете подрузі? 1. Накрутка на папірці. 2. Ані Лорак. 3. Зачіска "якась я затягнута". 4. Афродіта. 5. М'який локон. 6. Щось таке. 7. Струмлива класика", - підписала знімки зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів. Шанувальники стали міркувати, яка зі стрижок їм подобається більше.

"Ані Лорак і м'який локон просто любов", "А зачіски тобі всі підходять, крім накрутки без папірця", «шик і блиск», «дуже підходить», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк посвітила дорогою білизною перед побаченням з популярним актором:"Леопард і стрази".

Раніше Politeka писала, що Леся Нікітюк у шовку притиснула до грудей свого мецената:"не молодіє".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк гостро відповіла на критику її "волохатих" ніг після знімків у купальнику.