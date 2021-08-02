Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик відпочиває з чоловіком в Болгарії

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка ділиться яскравими кадрами з відпустки. Вона насолоджується чистим морем і теплими літніми днями. На фото і відео красуня представла в чорному спокусливому купальнику, який вигідно підкреслив її «соковиті» форми. Ребрик покрутилася в бікіні, показавши себе з усіх боків.

На одному з фото 40-річна зірка українського телебачення показала, як насолоджується пляжним відпочинком. Вона вирішила не порушувати традиції і спробувала кукурудзу на пляжі в Болгарії. На фото артистка виглядала дуже задоволеною.

"Звітую: кукурудзу з'їла. І мені було смачно", - підписала знімок ефектна блондинка.

Також красуня поділилася яскравим кадром зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Вона притулилася до коханого, виставивши вперед ніжку. Кадр вийшов дуже пікантним і заворожив шанувальників.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик розповіла про стан після травми, вразивши виглядом:"робота кипить".

Раніше Politeka писала, що Лілія Ребрик зізналася, як Каменських допомогла їм з новим членом сім'ї: "Якби я знала...".

А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик в купальнику показала, чим спокусила красеня-чоловіка:"приємно дивитися".