Українська балерина Катерина Кухар, яка є суддею проекту "Танці з зірками", насолоджується відпочинком в компанії коханого чоловіка

Як пише Politeka.net, Кухар і Олександр Стоянов вирушили у відпустку на Мальдіви. Там вони насолоджуються спокійним пляжним відпочинком і розважають себе як можуть. На свіжому фото, яке Стоянов розмістив у себе в Instagram, він тримався за парасольку, застигши в повітрі. Також Стоянов веселив кохану, стрибаючи на пуфік.

"Особистий аніматор для дружини не тільки в ліжку, але і на пляжі)", - грайливо підписав фото Стоянов.

У коментарях йому залишили масу компліментів і відгуків. Не стримала емоцій і кохана дружина, написавши під постом: «Кращий «аніматор» і не тільки».

"Воїн!", "Браво! Прекрасне шоу!", "Небезпечна анімація! Ваші ноги потрібно берегти! Вони дорого коштують))). Гарного відпочинку Вам і Каті!", "Ось це так", "крутий", " приголомшливо! Бравіссімо!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар розслабилася з чоловіком на Мальдівах: "а чого не Бердянськ?".

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