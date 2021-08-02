Відома українська співачка, екс-солістка ВІА Гри і учасниця "Танців з зірками" Надія Мейхер блиснула значним декольте
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася селфі, на якому позувала в літньому сарафанчику. Сукня спустилася, а в кадр потрапила нижня білизна артистки.
"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангел мій?
Ким заповнені думки твої?
До дна випиваючи сокровенне,
Ти радієш.
Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові.
Це ти моє серце битися змушуєш.
Це ти моїм почуттям надав значення,
Моєму життю - сенс", - поділилася співачка своєю поезією.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
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"Любимочка", "Яка красива!", "Надія, ви прекрасні!", "Надія, ви дуже красива", "Надюша терміново зміни зачіску, у тебе завжди була красива стрижка", "Надія ви завжди природна", "сама класна і справжня з усієї ВІА Гри", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Надія Мейхер зі значним декольте показала, як підготувалася до подорожі:"наша Сара Шахі".
Раніше Politeka писала, що Надія Мейхер засвітила дочок, яких довго приховувала від публіки: "Краса в їх генах".
А ще Politeka повідомляла, що Надія Мейхер в сукні на бретельках показала значне декольте з пікантного ракурсу: фото.