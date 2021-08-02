Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився в компанії знаменитої блондинки

Як пише Politeka.net, вже довгий час молодий артист говорить в мережі про свою любов до Лесі Нікітюк. Нещодавно 26-річний хлопець навіть присвятив пісню телеведучій, яка називалася «Я кохаю». Жартівливий інтернет-флірт артистів почався після того, як Лазановський зізнався, що мріє познайомитися з Нікітюк.

На свіжих фото артист засвітився поруч з іншою українською телеведучою і співачкою Вірою Кекелією. Артистка, як і Лазановський, свого часу брала участь у вокальному шоу «Голос країни». Виглядав артист поруч із зіркою натхненним.

"Приємна зустріч з @kekeliavera. Поки в дорозі, то трохи спогадів. Як думаєш, куди прямую?",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Вау, круто", "Ну куди б не прямував, щасливої дороги!", "Красиві", «неймовірні», "Милашки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський зізнався в коханні відомій телеведучій, відео: "вона надихає...".

Раніше Politeka писала, що Сергій Лазановський показав, що сталося після його освідчення в коханні Нікітюк.

А ще Politeka повідомляла, що Сергій Лазановський заговорив про весілля Нікітюк: "якщо Леся вибере...".