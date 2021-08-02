Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач показав несподіваний талант дочки

Як пише Politeka.net, 37-річний Ткач прославився завдяки ролям у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Зараз він є одним з найпопулярніших артистів Студії «Квартал 95». Актор дуже любить свою сім'ю, яка разом з ним стала дуже публічною. Дружина і дочка часто бувають з артистом на зйомках і телевізійних проектах.

На свіжих кадрах Ткач показав, як зі своєю маленькою донькою Ліззі в чотири руки грає на піаніно. Сам актор позував для відео в традиційній вишиванці, а дочка була одягнена в літню спідницю і топ.

"Шедевр в чотири руки)))", - підписав відео артист.

У коментарях татові і доньці залишили масу приємних слів.

"Кращий тато!", "Кращий актор! Просто не можу, чекаю нового сезону!", "Аж сам здивувався", "Шедевр від шедеврів", "не знав, що ви граєте", "Просто захоплююся вашою естетикою", "Яка красуня у тата", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юрій Ткач тепер проводить ночі з Машею Єфросиніною:"не знесудьте".

Раніше Politeka писала, що Юрія Ткача з новою зачіскою не впізнали в мережі:"Ух ти, який кучерявий".

А ще Politeka повідомляла, що Олена Кравець показала Юрія Ткача в несподіваному світлі:"ну прям гейша".