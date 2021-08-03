Олександр Еллерт, переможець першого сезону "Холостячки", показав кадри з закритої вечірки

Олександр Еллерт після раптового розставання з актрисою Ксенією Мішиной і головною героїнею «Холостячки» не став коментувати ситуацію і замикатися в собі. Зараз чоловік активно займається своєю роботою і встигає повеселитися на вечірках.

Кадрами звідти артист також ділиться у себе на сторінці. Цього разу він привернув увагу рідкісними знімками Дана Балана, який вже кілька місяців як припинив вести соціальні мережі.

На представлених кадрах співак відпалив на сцені з командою молодих дівчат з підтанцьовки. Артист виступав у ресторані на закритій вечірці і чимало вразив виступами.

Олександр Еллерт також поділився емоціями: "Дан, разом співаємо, ностальгуємо. Такий кайф, пам'ятайте".

У цей час шанувальники почали репостити кадри на фан-сторінки в Instagram, помічаючи, що їх улюблениця Тіна Кароль, з якою Дану приписують роман, відпочиває з сином в Ісландії.

Відзначимо, в мережі Instagram давно ходять чутки про бурхливий роман відомого молдавського мачо Дана Балана і української Діви Тіни Кароль. І хоча артисти не підтверджують свій зв'язок, фанати продовжують їх "сватати", причому зірки також підкреслили, що все було не більше ніж фліртом.

Нагадавши, Дан Балан вийшов на сцену до красуні-мами, довівши Тіну Кароль до сліз: "скільки ніжності в очах".

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