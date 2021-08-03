Прийомна дочка Потапа емоційно відреагувала на подію з танцюристом Наді Дорофєєвої
Як повідомляє Politeka.net, дочка колишньої дружини Олексія Потапенка (Потап) Ірини Горової Наташка Горова часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Але цього разу пост дівчини був на тему недавнього побиття танцюриста Жені з команди співачки Наді Дорофєєвої. Дівчина виклала в сторіс кадр, а в підписі до нього висловилася щодо події.
На знімку, який показала Наташка, видно Надю Дорофєєву, постраждалого Женю і ще кілька хлопців з команди співачки.
"Господи, дай сил! Не можу вірити, що Земля носить таких мерзотників, які одним ударом доводять людину до такого стану", - підписала сторіс Горова.
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Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва розповіла про свою трагедію – танцюриста з команди співачки жорстоко побили посеред Києва, коли він виходив з клубу. У хлопця стався крововилив в мозок, йому робили трепанацію черепа і ввели в кому, він був у важкому стані.
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