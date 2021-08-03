Відомий ресторатор, суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проходить його ранок

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка СТБ вирішив показати свої ранкові ритуали. Спочатку він відчинив ковдру, показавши, з ким прокидається вранці. Поруч з 49-річним холостяком лежала його улюблена собачка Лупіта.

Далі Ектор показав, як п'є каву, приймає душ і чистить зуби.

"Доброго ранку!",- коротко підписав відео Ектор.

Після чоловік показав свій вид з вікна, підкресливши, що така краса надихає його на звершення.

"О 6 ранку мені додає енергії цей красивий вигляд. Новий день = нова мета", - зазначив Хіменес-Браво .

На завершення ранкових сторіс Ектор показав, що його собака не поспішає вставати з ліжка. Він почухав собачку, зазначивши, що та сьогодні вирішила залишатися в ліжку. Також ресторатор поцікавився у своїх шанувальників, хто з них схожий на Лупіту.

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