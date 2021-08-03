Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як розважаються вранці його дочка і внучка дружини
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Галкін поділився відео, на якому 7-річна Ліза Галкіна танцювала разом з 9-річною донькою Христини Орбакайте Клавою Земцовою. Дівчатка виступали на сцені під популярну молодіжну пісню.
"Ранкова розминка. Танцювальна імпровізація. Ліза і Клава", - підписав відео Галкін.
Варто відзначити, що дівчатка виступали перед Пугачовою, яка коментувала їх танці. У коментарях юним талантам залишили масу приємних слів. Багато хто відзначив, що Ліза перетанцювала свою старшу племінницю.
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"Який талант! Клава добре рухається! Але Ліза це щось! Стільки емоцій! Браво!", "Клава в маму...дуже пластична... Талант", "Клава - аристократка. Супер рухи і супер поведінка", "Ух, як круто! Я аж сама заворушилася перед екраном мобільника", "Красуні!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Галкін показав, з ким проводять час їх з Пугачовою малюки: "капелюшки на виході".
Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством дружини і вразив одкровенням: «у нас в Одесі...».
Також Politeka писала, що Галкін відростив вуса і покрасувався торсом без футболки: "спокусник з 70-х".