Актрисі вже краще

Знаменита українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина після проблем зі здоров'ям показала, як виглядала на зйомках

Як відомо, нещодавно Мішина приєдналася до складу журі нового сезону популярного проекту «Україна має талант». Зараз актриса переживає не найпростіший період у своєму житті, адже зовсім недавно вона розлучилася з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом. Незважаючи на це Мішина зважилася на новий для себе проект.

Однак, вранці 3 серпня її наздогнала нова неприємність: перед зйомками актрисі стало погано. Як розповіла Мішина, у неї прихопило спину, через що довелося їхати до лікаря.

Як пише Politeka.net, пізніше Мішина показала себе вже на знімальному майданчику.

"Мене трохи полагодили, але не до кінця", - розповіла Ксенія.

Крім неї за суддівським столиком сиділи Маша Єфросиніна, Сергій Притула та Євген Кот.

"Сьогодні у нас такий склад журі крутий!",- похвалилася Мішина.

Виглядала актриса цілком веселою. Для зйомок їй підібрали наряд з відкритими плечима, а також зробили стильну укладку.

Нагадаємо, Ксенії Мішиній знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляла Politeka, Мішина знайшла віддушину в компанії молодого режисера після розриву з Еллертом.

Також Politeka писала, що розкрито ще одну інтригу "Україна має талант" з Притулою і Мішиною.