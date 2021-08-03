Суддя нового сезону «Танців з зірками» Макс Чмерковський показав уривок з шоу, в якому бере участь

Як повідомляє Politeka.net, Максим Чмерковський відомий українській публіці після проекту "Холостяк". Саме Макс став першим українським холостяком, за чиє серце боролися прекрасні дівчата. Сам танцюрист родом з України, але з підліткового віку живе і будує кар'єру в США.

Нещодавно стало відомо, що Чмерковський стане суддею «Танців з зірками». Тепер до його персони особливо прикута увага. У себе в Instagram він опублікував уривок з шоу, в якому бере участь. На відео артист опинився на сцені без штанів, а партнерка на швидку руку одягала його.

"Наш @maksandvaltour настільки урізаний, що ми навіть переодягаємося між танцями на сцені. Спасибі @jjrabone за те, що майже завжди встигаєш", - підписав відео Макс.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Так чертовськи весело", "Було весело! Одне з кращих шоу!", "Це дуже смішно", "Таке прекрасне, веселе шоу! Ми з чоловіком бачили це в Північній Кароліні кілька років тому", "У цій частині я лежав мертвим на підлозі. Зроби ще один тур", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Максим Чмерковський викликав фурор новим фото:"О, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Максим Чмерковський показав, як жінки буквально йдуть у нього на поводу.

Також Politeka писала, що Максим Чмерковський розчулив турботою про маленького сина:"я самий везучий".