Суддя нового сезону «Танців з зірками» Макс Чмерковський показав уривок з шоу, в якому бере участь
Як повідомляє Politeka.net, Максим Чмерковський відомий українській публіці після проекту "Холостяк". Саме Макс став першим українським холостяком, за чиє серце боролися прекрасні дівчата. Сам танцюрист родом з України, але з підліткового віку живе і будує кар'єру в США.
Нещодавно стало відомо, що Чмерковський стане суддею «Танців з зірками». Тепер до його персони особливо прикута увага. У себе в Instagram він опублікував уривок з шоу, в якому бере участь. На відео артист опинився на сцені без штанів, а партнерка на швидку руку одягала його.
"Наш @maksandvaltour настільки урізаний, що ми навіть переодягаємося між танцями на сцені. Спасибі @jjrabone за те, що майже завжди встигаєш", - підписав відео Макс.
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У коментарях йому залишили масу компліментів.
"Так чертовськи весело", "Було весело! Одне з кращих шоу!", "Це дуже смішно", "Таке прекрасне, веселе шоу! Ми з чоловіком бачили це в Північній Кароліні кілька років тому", "У цій частині я лежав мертвим на підлозі. Зроби ще один тур", - пишуть користувачі Мережі.
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