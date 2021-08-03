Українська телеведуча Катя Осадча, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, показала, як залишилася відпочивати в Туреччині без чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, Осадча та Юрій Горбунов полетіли у чергову відпустку до моря. Правда, Горбунов був змушений передчасно перервати відпустку, щоб брати участь в зйомках. У себе в Instagram шоумен опублікував фото з гримерки, підписавши його: "З корабля на бал".

Осадча в цей час продовжила ніжитися на сонечку в Туреччині. Вона показала себе в роздільному купальнику без краплі макіяжу, вразивши відпочилим виглядом. Засмагла шкіра Осадчої красиво гармоніювала з природним рум'янцем артистки. Образ доповнювали прикраси в морській тематиці.

Як відомо, Осадча в даний момент вагітна третьою дитиною. Парочка довгий час приховувала цікаве положення телеведучої. Це буде вже друга спільна з Юрієм Горбуновим дитина. Також у Каті є син від першого шлюбу.

Нагадаємо, що Катя Осадча разом з сином і Горбуновим потрапили в казку: "за вікном літо, а...".

Як повідомляла Politeka, Осадча в купальнику вразила виглядом, примудрившись зберегти талію:"незважаючи ні на що".

Також Politeka писала, що Осадча розповіла, що відбувається в Туреччині, де палають пожежі: "життя занадто...".