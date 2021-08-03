Голлівудська актриса і співачка, 52-річна Дженніфер Лопес вразила фігурою під час відпочинку на яхті

Після того, як артистка відсвяткувала 52-річчя, вона поспішила показати свою фігуру в бікіні, підкреслюючи тим самим привабливість. На думку тисяч шанувальників, зірка виглядає дуже молодо.

При цьому частина користувачів Instagram відгукуються вельми заздрісно і глузливо з приводу стрункої фігури Дженніфер, звинувачуючи виконавицю в ліпосакції і розтратах.

Деякі підкреслюють, що виглядати розкішно для співачки і публічної особистості – це частина роботи, тому з такими сумами, як отримує Лопес за виступи, вона може дозволити собі днями і ночами бути в спортзалі.

"Дженніфер Лопес здивувала ідеальними формами в 52 роки! 😍 » - йдеться у підписі до кадрів.

Ось що написали користувачі:

"Ви правда не розумієте, що це її робота, за рахунок чого вона отримує гроші - непогані, інші теж так змогли б, але у них будинок, господарство, робота, діти, турбота... не маєток грошей і часу; Шикарна, чудова; здивувала б, якби не виглядала так; в мережі є й інші її реалістичні фото і фігура / шкіра зовсім інша, ніж постановочне фото для журналу; на фото дуже схоже на пластику)); звичайно! Вона з спорт залу не виходить 👏і не їсть різну х....нь; звичайно у неї таке тіло буде вона не коли фізично не працювала тежеле мікрофона не піднімала; ліпосакція зробила свою справу в тому числі».

Нагадаємо, що Джей Ло влаштувала пікантне дефіле в бікіні:"їй не може бути 52".

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