Відома співачка Віра Брежнєва засвітилася в компанії молодого брюнета

Як повідомляє Politeka.net, днями у артистки вийшов новий кліп, в якому вона грала ошукану жінку. У Instagram Віра вирішила представити актора, який зіграв в її новому кліпі. На фото вона постала в дуже короткій сукні, блиснувши ідеальною фігурою.

"А ось і наш герой) Іван @zxwo і можливо хтось із вас пам'ятає, де ми з ним вже перетиналися) якщо ні, просто насолоджуйтеся грою Івана в нашому відео! До речі, вибір героя-завжди важливий етап. Я дуже рада, що все склалося", - зазначила Брежнєва.

У коментарях артистці залишили масу компліментів і відгуків. Шанувальники також стали вгадувати, де вже бачили молодого артиста.

"Як можна бути такою красивою", "Віра, яка ж Ви все-таки красива", "склалося) головне, гармонійно і ефектно", "крутий кліп. Молодці", "ви як завжди вогонь", "Він же у Лободи теж знімався?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Брежнєва в мініатюрному боді похвалилася зйомкою в ліжку:"а ось це вже цікаво".

Як повідомляла Politeka, Віра Брежнєва розповіла про свою нову вагу:"дозволяла собі все".

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