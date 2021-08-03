Колишня солістка дуету "НеАнгели", а тепер відома сольна виконавиця Вікторія Смеюха здивувала шанувальників появою в незвичному образі

Співачка приміряла на себе незвичайне вбрання під час нових зйомок. Відповідними фото вона поділилася в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Образ артистки вийшов дуже екстравагантним. Віка була одягнена в комбінезон з коротенькими шортиками і глибоким декольте, прикрашений численними блакитними і сріблястими паєтками. При цьому до шортів кріпилися своєрідні "штанини" з напівпрозорої блискучої тканини.

Окреме здивування викликала зачіска співачки. Смеюха змінила свої звичайні довге волосся на подовжене каре з декількома кісками. Судячи з усього, це була перука. Доповнив образ співачки макіяж з акцентом на очі.

"Відчуваю, зараз почнете питати: - "Віка, навіщо?",- підписала свої фото і відео Сміюха.

Багатьох її шанувальників здивувала така зміна іміджу. Люди помітили, що образ співачки нагадує легендарну красуню Клеопатру.

"Ооо, А че, круто ж експерименти-це завжди цікаво", "ні, Клеопатра хороша!!", "Чесно кажучи особисто мені не дуже подобається цей наряд((( а ось фігурка у вас супер", "ось лялечка краса!", "Космічна Амазонка", " Клеопатра просто відпочиває!", "Королева Єгипту!",- пишуть люди.

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