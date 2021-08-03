Відома українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала своє "казкове" фото з Мальдів

Популярна танцівниця поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, зараз Кухар і її чоловік, танцюрист балету Олександр Стоянов, відпочивають на розкішному курорті. Природно, балерина не могла втриматися від фотосесії на тлі мальовничих пейзажів.

На новому знімку Кухар вирішила розкрити свою більш мрійливу сторону, і приміряла казковий образ. Співачка позувала на тлі західного неба і океану. Балерина була одягнена в довгу сукню чистого блакитного кольору і стояла, піднявшись навшпиньки.

Незвичайною деталлю знімка стали бабки крила за спиною Катерини. Завдяки їм балерина нагадує казкову фею.

"У напівтемряві вважаю до десяти ... щоб не написати тобі дурниці...", - підписала фото Кухар.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Як же красиво", "так ось хто ви насправді. Я так і знала", "ідеальна", "витончена і ніжна! Ви неперевершена", "Фея наша", "немов з казки!", "Німфа балету", "неймовірно красиві і легкі як метелик", "яка фея!",- пишуть люди.

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