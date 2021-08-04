Чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав, як веселився на концерті разом з " НеАнгелами"

Популярний телеведучий Юрій Горбунов веде активне світське життя, як і його дружина Катерина Осадча. Артисти постійно виступають на сцені, беруть участь в різних шоу і встигають зніматися на телепередачах.

Зараз дружина Горбунова чекає швидкої появи на світ ще одну дитину, і навіть незважаючи на це вічно знаходиться в роз'їздах і вдома не сидить. Нещодавно пара побувала на морі у відпустці, проте Горбунов поїхав звідти раніше, ніж дружина. Так, Юрій відправився на роботу в Дніпро, де очевидно виступав брав участь на концерті.

Після цього артист засвітився в залі, коли спостерігав за артистами. У Сторісах Горбунов показав, як насолодився виступом групи «НеАнгели», що вирушила в останній тур (це прощальний спільний тур для артисток, адже група розпалася).

"Ну що вам сказати-втягуватися в роботу важкувато!! Особливо коли з корабля на бал! # Робота # літо # зйомки " - написав Горбунов під кадром, що виставив у профілі.

"А, якщо з корабля в шахту?; Як мені це знайоме стан; постарів Юрчик !!; цю любов не перемогти; а що там за взуття на задньому фоні ????)))))) Що за Дівчина з Вами, Катя ще на морі !!"- пишуть користувачі.

Нагадавши, Горбунов показав, як балує вагітну Осадчу і сина на курорті

А ще Politeka писала, що Горбунов застав на їх з Осадчої розкішному ліжку симпатичну парочку

Такде Politeka повідомляла, що Горбунов з вагітною Осадчою похвалилися розкішним відпочинком в Туреччині