Чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав, як веселився на концерті разом з " НеАнгелами"
Популярний телеведучий Юрій Горбунов веде активне світське життя, як і його дружина Катерина Осадча. Артисти постійно виступають на сцені, беруть участь в різних шоу і встигають зніматися на телепередачах.
Зараз дружина Горбунова чекає швидкої появи на світ ще одну дитину, і навіть незважаючи на це вічно знаходиться в роз'їздах і вдома не сидить. Нещодавно пара побувала на морі у відпустці, проте Горбунов поїхав звідти раніше, ніж дружина. Так, Юрій відправився на роботу в Дніпро, де очевидно виступав брав участь на концерті.
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Після цього артист засвітився в залі, коли спостерігав за артистами. У Сторісах Горбунов показав, як насолодився виступом групи «НеАнгели», що вирушила в останній тур (це прощальний спільний тур для артисток, адже група розпалася).
"Ну що вам сказати-втягуватися в роботу важкувато!! Особливо коли з корабля на бал! # Робота # літо # зйомки " - написав Горбунов під кадром, що виставив у профілі.
"А, якщо з корабля в шахту?; Як мені це знайоме стан; постарів Юрчик !!; цю любов не перемогти; а що там за взуття на задньому фоні ????)))))) Що за Дівчина з Вами, Катя ще на морі !!"- пишуть користувачі.
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