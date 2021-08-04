Популярна українська співачка Даша Астаф'єва поділилася щирим зізнанням у свій день народження

4 серпня знаменитій співачці, моделі і актрисі виповнюється 36 років. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Астаф'єва зізналася, що для неї це свято – сумний, а також розкрила несподівані подробиці про себе. Про це пише Politeka.net.

У новій публікації Астаф'єва розкрила себе з несподівано чутливої сторони, розповівши шанувальникам, яка вона в реальному житті.

"Поступаюся чужому щастю. Кажу, як є. Іноді мовчки і не прикрашаючи виправданням біль. Тому що біль, хочемо ми цього чи ні - це йти вперед. Не стояти. А продавлювати себе крізь сито переживань і невиправданих надій. Робити так щиро-складно, змушує відчувати, що жива. А це головне", - написала співачка.

Вона додала, що в обмін на такі принципи отримує свободу, проте в тексті відчувається смуток і натяк на самотність.

"У подарунок отримую свободу, від не перемог, не тепла, не поруч, і не вийшло. А значить, не ти і не я, і не ми. Кожен цей сумний свято я сподіваюся, що стала трішки мудрішою. Трішки вище і міцніше. Трішки собою", - додала співачка.

У цей день вона вирішила поділитися своїми чуттєвими знімками, на яких позує в злегка приспущеній сукні з глибоким декольте.

На пост знаменитості тут же відреагували численні шанувальники, а також інші зірки. Серед них опинилася і ведуча Леся Нікітюк.

"З днем народження моя богиня! Цариця чоловічих сердець! Ти не проста-ти "з дорогих". Пам'ятай про це", - написала вона.

Фанати також почали вітати Дашу.

"Даша, з Днем Народження. Будь такою справжньою і неймовірною дівчинкою!", "Дашуня! з Днем Народження, диво з чудес", "Дашуля, з днем народження! Щастя, здоров'я, виконання всіх всіх бажань. Любимо тебе!", "Зайка моя улюблена! З днем Народження Тебе!", "Мила, вітаю!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єва в новому образі ледь втиснулася в червоний корсет з глибоким декольте.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва кокетливо показала всі свої "багатства" в квітковому сарафані.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в наряді з сіточкою розкуто блиснула пишним декольте.