Українська телеведуча Катя Осадча, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, влаштувала битву купальників на відпочинку
Катерина Осадча звикла бути в центрі уваги в ролі телеведучої світського шоу і дізнаватися всі пікантні деталі скандалів і пліток з прямих вуст. Будучи в положенні, зірка не припинила участь в зйомках і продовжує працювати в звичному режимі.
А нещодавно телеведуча зробила разом з чоловіком Юрієм Горбуновим невелику відпустку і відпочила на курорті. Поки сам чоловік вже поїхав, зірка трохи затрималася одна і навіть встигла привернути увагу образами в купальниках.
Білосніжний купальник і рожевий з оригінальним принтом – в мережі запропонували вибирати в битві купальників образ найбільш підходящий для Осадчої.
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"Така красива жінка і такі купальники.(Хто вам їх підбирав. Ні перший ні другий... Потрібно таку красу явно одягати не в це... Вибачте; 2 🔥; 1 звичайно; Дивно, що не битва капелюхів 👒; ні перший і не другий; хоч 1...хоч 2... все одно хлопчик народитися; не один не подобається; вона вагітна?; Вони обидва яскраві, в кожному є свої плюси.🔥 » ,- відповіли в мережі.
Нагадаємо, що Катя Осадча разом з сином і Горбуновим потрапили в казку: "за вікном літо, а...".
Як повідомляла Politeka, Осадча в купальнику вразила виглядом, примудрившись зберегти талію:"незважаючи ні на що".
Також Politeka писала, що Осадча розповіла, що відбувається в Туреччині, де палають пожежі: "життя занадто...".