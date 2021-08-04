Колишні солістки дуету "НеАнгели", який нещодавно розпався, Слава Камінська і Вікторія Сміюха вирішили продемонструвати тепле ставлення одна до одної, проте нарвалися на несподівану реакцію в мережі

Про розпад популярної гурту "НеАнгели" стало відомо в цьому році. До цього Слава і Віка виступали удвох протягом 15 років, проте зараз кожна з них вирішила піти своєю дорогою. Втім, дівчата стверджують, що зберегли хороші стосунки. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Камінська вирішила поділитися кадрами, які це ілюструють.

На короткому відео дівчата обіймаються і цілують один одного в щічку в простій домашній обстановці. При цьому Віка завзято сміється.

"Ось так вони і жили всі 15 років. Цю любов не перемогти", - підписала відео Камінська.

Втім, якщо вірити чуткам, відносини в їх зі Сміюхою дуеті були зовсім не такими райдужними. Під час їх активності в Мережі регулярно з'являлася інформація про те, що дівчата сваряться і в цілому не ладнають між собою. Вже після розпаду колективу, коли Слава і Віка виступали на одному концерті, шанувальники стали свідками того, як Камінська постійно підколює і висміює колегу.

На тлі таких деталей деяким фанатам нове відео Камінської здалося награним.

"З боку Слави, сумнівна щирість", "коли зрозуміли, що в сольниках вони не фонтан", "Віка переграє. Ну як завжди", "у недавньому виступі Віка говорила про те, що Слава її принижує постійно, і все дуже погано. А зараз вже обнімашки і любов...", "Тільки недавно Віка кричала зі сцени як її не поважає колега маячня", - пишуть люди.

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