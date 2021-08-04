Відомий український рок-гурт Green Grey вирішив влаштувати власне шоу після того, як музикантів не запросили на концерт з нагоди Дня Незалежності України

Як відомо, 24 серпня в Києві пройде великий святковий концерт, присвячений Дню Незалежності. На нього були запрошені всі найпопулярніші зірки української естради. Раніше у своєму Фейсбук музиканти Green Grey розповіли, що спочатку їм також запропонували взяти участь у концерті, проте пізніше гурт сповістили, що виступати будуть тільки україномовні артисти, тому вони зі своїми російськомовними піснями не вписуються в концепцію свята.

Як пише Politeka.net, на тлі такого рішення група оголосила про проведення власного концерту в день свята. Про це Green Grey написали в своєму Instagram.

"Друзі!! Побачимося на День Незалежності України, в самому серці Києва, на даху ЦУМ!! Ми презентуємо наш новий альбом і пограємо хіти різних років згадаємо, як це було!! Буде як завжди круто", - йдеться в публікації.

Фанати музикантів вже відреагували на їх рішення.

"Клас! Тролінг з Вашого боку більш ніж доречний. "Не хочуть запрошувати на концерт 24ого, тоді ми випустимо альбом 24ого ще й влаштуємо свій концерт. Аплодую стоячи", "дочекалися", "клас! Буду!", "Коли в продажу?",- пишуть люди.

Нагадаємо, рок-гурт Green Grey заборонили співати на концерті на честь Дня Незалежності.

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