Українська реперша Alyona Alyona розповіла, що виводить її з себе

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала у себе в Instagram фото в стильній толстовці і окулярах. Під ним вона вирішила розповісти, що її бісить.

"Життя - непроста річ, особливо нелегко, коли тебе щось нереально дратує. 10 речей, які мене нереально дратують: 1. Недопалки з авто через вікно. 2. Кондиціонери без водовідведення, які капають на голову. 3. Несанкціонована торгівля, яка залишає після себе бруд", - зазначила виконавиця.

За словами Alyona Alyona, її сильно дратують пішоходи, які різко зупиняються, водії в маршрутках, які говорять по-хамськи і гучна музика в авто на світлофорі о 2 ночі.

"Коли таксі прибуло в 300 метрах від зазначеної точки. Я не проти пройтися пішки, але нехай водій йде на точку і несе всі мої сумки до автомобіля", - додала виконавиця ще один дратівливий факт.

Нагадаємо, що Alyona Alyona звернулася до шанувальників через скандал з російською групою.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona в купальнику побалувалася в басейні, насмішивши українців:"так не сміялася давно".

Також Politeka писала, що Alyona Alyona в купальнику влаштувала шоу на дитячому майданчику.