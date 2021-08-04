Відомий український артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав, як розслабляється в басейні перед особливим вечором з дружиною

Нещодавно пара артистів балету вирушила відпочивати на Мальдіви, звідки тепер радує шанувальників барвистими знімками. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Стоянов поділився новим постом, в якому розповів про плани на ніч в компанії Кухар.

"Нам тут нудьгувати не дають...)) Сьогодні нас з Катериною чекає чарівна ніч в дуже незвичайному місці. Дружина трохи хвилюється, а мені подобається спостерігати за її реакцією. Зовсім скоро все покажемо, не перемикайтеся!", - розповів танцюрист.

Він також поділився знімками, на яких розслабляється в басейні на тлі вражаючих Мальдівських пейзажів. Танцюрист відправився купатися в плавках і виглядає на фото дуже задоволеним. На його обличчі можна помітити щасливу посмішку.

Шанувальники не змогли пройти повз пост чоловіка Кухар.

"Вогонь", "цікаво", "щоб літо не закінчувалося", - пишуть люди в коментарях до його публікації.

Нагадаємо, Катерина Кухар зняла кумедний конфуз чоловіка на пляжі.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" розкрила себе з несподіваного боку на Мальдівах, фото в образі.

Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" показав, як балує дружину на відпочинку.