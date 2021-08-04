Українська співачка Наталія Могилевська показала, як відсвяткувала свій день народження

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, в якому зібрала найяскравіші епізоди зі свого свята. 46-річна зірка показала квіти та подарунки, які їй подарували близькі та друзі. Також вона показала, як провела захід на яхті. Одягнена співачка була дуже незвично - вона позувала в рожевих окулярах і платті, яке було схоже на ночнушку.

У коментарях іменинниці залишили масу приємних слів.

"Ви найкрасивіша!", "Happy birthday", "прекрасне свято", "Скільки квітів!", "До чого ж гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Могилевська дуже любить свій день народження. У себе в Instagram вона розповідала, що в це свято «відкриті ворота бажань».

"Це найкращий час, коли ти можеш планувати своє майбутнє життя. Це найкращий час, коли ти зосереджений на собі", - пояснила Могилевська, додавши, що в цей день потрібно робити собі подарунки.

Нагадаємо, що Могилевська притулилася до юного красеня, змусивши собі заздрити: "вийти заміж...".

Як повідомляла Politeka, день народження Могилевської на яхті пішов не за планом, що сталося: "у нас аварія!".

Також Politeka писала, що Могилевська з хвостом русалки поскаржилася на свій день народження:"як біля розбитого корита".